Caen. Cherbourg: cinq enfants et leur maman légèrement intoxiqués au monoxyde de carbone

En milieu de matinée, dimanche 10 décembre 2017, 17 pompiers sont intervenus pour une suspicion d'intoxication au monoxyde de carbone, dans un appartement de la rue du Val de Saire à Cherbourg. Sur place cinq enfants et leur maman sont pris en charge, tous légèrement intoxiqués.

Une chaudière à gaz en cause

Ce sont des maux de tête qui ont alerté la maman. Un dysfonctionnement d'une chaudière à gaz est en cause. Elle a été identifiée comme étant à l'origine de l'incident. Les cinq enfants touchés et leur mère ont été transférés vers l'hôpital de Cherbourg. Le monoxyde de carbone est incolore et inodore. Il s'agit d'un gaz mortel.

