Fécamp. Naissance d'une recyclerie à Fécamp

Cette recyclerie du Ramponneau à Fécamp est le fruit du conseil citoyen de ce quartier. Un conseil qui a déjà mis en place une brigade verte et un journal de quartier. La recyclerie était en réflexion depuis au moins trois ans. Elle a vu finalement le jour le 18 novembre 2017. Elle s'appelle "Ma petite Proxi'Clerie", son slogan: "achetez responsable à prix solidaires". Christie Houssin, la responsable du projet explique qu'il s'agit d'une "plateforme écologique et citoyenne qui offre une seconde vie aux objets habituellement remisés dans une cave, un grenier ou jetés". Écoutez-la:

Collecter et revendre

La recyclerie "collecte, revalorise et encourage le réemploi en revendant les dons à bas prix dans sa boutique solidaire ou en les distribuant à des associations". Depuis sa création, elle a déjà récolté plus de 13 tonnes de produits. Tout objet peut être collecté: textile, bibelots, électroménager, meubles, électronique, vaisselle, livres, jouets ou encore des consommables comme les piles, ampoules, batteries et cartouche d'encre.

Une cafétéria dans la boutique de la recyclerie pour créer des liens entre les habitants. - Gilles Anthoine

Cette recyclerie de proximité accueille également dans ses locaux une cafétéria pour créer du lien entre les habitants du quartier. Elle servira à terme à accueillir des ateliers de co-réparation.

" Ma petite Proxi'Clerie " 5 rue des Hauts Camps à Fécamp (face à la Maison de quartier). La boutique est ouverte les mardis et jeudis de 13h30 à 19h00. La collecte est possible du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. La collecte à domicile est possible sur rendez-vous au 02 35 10 40 98.