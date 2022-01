Caen. Carambolages en série en Normandie

La plupart du temps sans gravité, plus d'accidents qu'à l'accoutumée se sont produits sur les routes de Normandie, samedi 9 décembre 2017. À chaque fois, la météo qui a rendu les routes glissantes la nuit précédente semble être la cause de ces carambolages. Entre 8h et 17h, les pompiers du Calvados sont ainsi intervenus à dix reprises sur des accidents de la route. Au total, quatre blessés légers ont été pris en charge, dont un sur le périphérique de Caen et un autre sur la Nationale 158 près de Falaise.

Quatre voitures dans un même accrochage

Dans l'Orne, un autre accident a impliqué jusqu'à quatre véhicules dans la matinée, vers 8h à hauteur de Saint-Maurice-les-Charencey près de l'Aigle. La collision a fait trois blessés légers. En Seine-Maritime, la nuit dernière et toujours pour les mêmes raisons, les pompiers sont intervenus une dizaine de fois pour des accidents de la route, et là aussi dans la plupart des cas, sans gravité.

