Christophe Dechavanne est de retour dans un talk show ! Ce soir dès 23h10, il prendra les commandes de sa nouvelle émission en direct sur la chaîne TMC. Dans ce nouveau programme baptisé CHAC (C'est l'heure d'aller cliquer), Dechavanne accompagné d’un invité et de ses chroniqueurs, passera en revue les 10 sujets les plus plébiscités sur les moteurs de recherche en France. Pour cette première, le rendez vous, c'est ce soir sur le canal 10 de la TNT.

C'est un événement pour les fans de la série de France 2 "Fais pas ci, fais pas ça". Elle revient ce soir avec une quatrième saison. A 20h35, vous découvrirez notamment l'une des nouveautés de cette nouvelle saison : l'arrivée d'un nouveau voisin. M. Lenoir va recevoir un accueil très spécial de la part des Lepic. La famille Lenoir est composée de Chris et Tatiana, incarnés respectivement par Anthony Kavanagh et Frédérique Bel. Rendez vous bientôt sur France 2 et découvrez ci-dessous article les premières images de cette quatrième saison.

En bref, les autres programmes qui vous sont proposés à la télévision ce soir :

Sur TF1 : The Mentalist et Chase

Du cinéma sur Canal + avec "un balcon sur la mer", un drame français de Nicole Garcia avec Jean Dujardin et Marie-Josée Croze, c'est à 20h55 pour les abonnés

Sur Arte, vous avez rendez vous ce mercredi, jeudi et vendredi avec la série "Face au crime" à partir de 20h40. Ce mercredi, diffusion des 4 premiers épisodes de cette fiction allemande où des policiers en quête d’identité affrontent la mafia russe.

sur M6 : la France a un incroyable talent

Sur France 3, une soirée histoire avec Histoire immédiate présentée par Samuel Etienne. Au programme : un documentaire intitulée La folle histoire des présidentielles. Suivra à partir de 23h le magazine l'ombre d'un doute de Franck Ferrand consacré ce soir a la fin de la première guerre mondiale. Selon plusieurs historiens, Georges Clémenceau aurait refusé plusieurs fois les propositions de paix de l'Empereur d'Autriche dans les années 16 et 17. L'enquête commence à 23h00 sur France 3.