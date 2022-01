Hors Normandie. Le jeu Call of Duty WWII à gagner cette semaine dans le hit de la salle de bain Tendance Ouest

Retrouvez le hit diffusé dans la salle de bain et gagnez le jeu Call of Duty World War Two sur PS4. Call of Duty retourne à ses origines avec une expérience à couper le souffle !

Débarquez en Normandie pour le jour J et combattez à travers l'Europe dans les lieux emblématiques de la plus grande guerre de l'Histoire. Prenez part à des combats classiques dans la tradition Call of Duty, créez des liens de camaraderie et survivez à cette guerre impitoyable.

Pour vous inscrire, envoyez le mot clé WILFRIED par SMS au 7 11 12 (0,65cts d'euros hors coût d'envoi opérateur) et rendez-vous dans Normandie Matin entre 5h et 9h sur Tendance Ouest.