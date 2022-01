Première. Pan l'hiver, une grande soirée de concerts à Caen

Le collectif Pan change de formule. Désormais ce ne sont pas moins de trois concerts qui seront proposés chaque trimestre. El a première, vendredi 8 décembre 2017 à la Fermeture éclair à Caen (Calvados) s'annonce des plus prometteuses avec toujours le même objectif de Pan, celui de dynamiser le jazz en Normandie.

Du reggae, du jazz et de l'électro

La soirée débute à 19h avec un jeune trio "Ciel mes bijoux" soutenu par le collectif Pan. Il viendra présenter son deuxième album avec des sons afro, reggae, disco ou groove. Ces trois tintinophiles n'ont gardé du Jazz que sa forme la plus énervée et bien sûr l'improvisation.

Un peu plus tard dans la soirée, un second concert aux sonorités plus jazz avec le groupe O.R.B.I.T. C'est tout naturellement que les 3 musiciens ont répondu favorablement à cette toute nouvelle formule. Enfin, la soirée s'achèvera avec April Fishes pour des musiques électroniques cette fois.

Pratique. Vendredi 8 décembre 2017 à 19h. Fermeture Eclair à Caen. Tarifs de 7 à 10 €. Réservation au 02 31 83 20 35.

