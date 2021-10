Roller Hockey : les Conquérants confirment leur net regain de forme

Menés 2-0 en début de match, à égalité à la mi-temps (2-2), ils ont fait la différence en début de deuxième période (2-4). Nice a alors entamé une valeureuse course-poursuite, mais chacun de ses buts fut suivi d'une réalisation caennaise. Charly Hallard, en réalisant son deuxième triplé consécutif, et la recrue mulhousienne William Olhunf (deux buts et deux passes décisives pour l'ex-hockeyeur sur glace) ont largement contribué au succès bas-normand.

"On a mangé notre pain noir, se réjouit l'entraîneur et capitaine Antoine Rage. Il faudra confirmer contre Villeneuve la Garenne (samedi 19 novembre) pour se rapprocher du maintien et des play-off." Après Villeneuve, Caen accueillera la Coupe des Confédérations avec l'espoir de décrocher une première médaille sur la scène européenne.