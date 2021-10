Hockey - Drakkars : Jérémie Romand sur la voie du retour

Absent des patinoires depuis le mois de mai, date des derniers championnats du Monde disputés avec l'équipe de France, l'attaquant des Drakkars a repris l'entraînement depuis plusieurs semaines et espère être apte à jouer contre Neuilly/Marne, samedi 19 novembre. "Ca risque de faire court car normalement je dois rejouer début décembre. Il ne faut pas que j'aille trop vite, mais je suis vraiment sur la voie de la guérison." Jérémie Romand jouera avec la plaque et les vis qui ont été posées dans son genou en juillet à la suite d'une opération conséquente, accompagnée de greffe osseuse. "Ça m'empêche de plier la jambe mais je ne ressens aucune douleur sur la glace", explique l'ancien rouennais.



L'international français est soulagé d'en avoir bientôt fini avec l'une des périodes les plus noires de son début de carrière. "Ça a été dur à vivre, confie-t-il. Pendant un moment, je me suis même demandé si je n'allais pas devoir faire une croix sur la saison, voire plus. J'ai eu beaucoup d'appréhension concernant le fait de rejouer en élite." Les douleurs au genou, conséquence d'une tumeur non-cancérigène présente depuis plusieurs années, ont stoppé net une trajectoire ascendante. Jérémie Romand revenait en forme de ses premiers Mondiaux. "J'étais content de ces championnats parce que j'étais parti en pensant que j'avais plus de chances d'être dans les gradins que sur la glace, or l'entraîneur m'a fait confiance. J'ai joué de plus en plus au fur et à mesure de la compétition. On en veut toujours plus, mais pour une première, j'étais content."

Jérémie Romand doit désormais assumer son statut en club, lui qui dispute sa deuxième saison à Caen. "L'opération, ça n'a pas été un petit truc, ce ne sera pas évident de revenir, prévient-il. Je prendrai le temps qu'il faudra. Je ne me mets pas de pression inutile. Si je reviens mal, il y a des joueurs qui ont montré qu'ils avaient leur place dans le groupe. Au pire, on fera encore un stage sur le banc et on attendra le bon moment (sourire)." Le retour de Jérémie Romand et de Pierre Bennett ne peut constituer qu'un atout de taille pour des Caennais à la forme retrouvée.