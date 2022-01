Caen. Johnny Hallyday est mort

C'est son épouse Laetitia qui a annoncé à 2h34, mercredi 6 décembre 2017 la mort de Jean-Philippe Smet dans le civil : "Johnny Hallyday", dans le coeur des Français. "Johnny Hallyday est parti. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant c'est bien cela. Mon homme n'est plus", indique-t-elle. Il est né le 15 juin 1943 dans le 9e arrondissement de Paris.

Détecté dans les poumons de la star en novembre 2016, un cancer aura donc terrassé en un an celui que son ami Eddy Mitchell avait surnommé "Robocop". Au cours de sa carrière lancée au début des années 60, "l'idole des jeunes" à écouler près de 110 millions d'albums dans le monde, essentiellement en France et en Belgique. Il y a un peu plus de deux ans, il avait d'ailleurs sorti son 50e opus. Reconnu comme interprète hors normes, il a enregistré plus d'un millier de chansons, dont Marie, son single qui s'est le mieux écoulé, à 1 050 000 copies en 2002-2003.

