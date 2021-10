Frédéric Bulot : "Je n'ai pas menti !"

Que pensez-vous de cette victoire face à Dijon ?

“On a su réaliser de bonnes choses offensivement contre Dijon, malgré une équipe un peu modifiée à causes des forfaits et de la suspension de Benjamin Nivet. En première mi-temps, Dijon était bien compact et du coup notre deuxième but nous a ouvert des espaces par la suite, nous simplifiant la tâche.”

Et contre Dijon vous avez évolué à un nouveau poste...

“Ca m’a fait beaucoup de bien d’avoir été replacé en meneur de jeu alors que mon poste de prédilection est plutôt sur le côté. J’ai beaucoup de coffre, j’aime courir, j’aime créer. J’ai été décisif et c’est ce que je recherche depuis le début de la saison. J’avais dit en début de saison que si on me plaçait au centre ou à droite, ça serait mieux. Avec deux passes décisives et un but contre Dijon, je n’ai pas menti”.

Quel bilan tirez-vous de votre premier tiers de championnat ?

“Je suis dans les temps par rapport à ce que je voulais faire. Surtout au niveau de mes statistiques (NDLR : 3 buts et 3 passes décisives en 13 matchs, dont 12 titularisations), par rapport à ma saison passée à Monaco. Mais il faut que je fasse encore mieux.”

Audio > Retrouvez une partie de l'interview de Frédéric Bulot