Rouen. Alice d'Anthenaise, guérisseuse de mémoires

C'est lors d'un voyage autour du monde d'un an avec son mari et ses cinq enfants qu'Alice d'Anthenaise a rencontré Mickael Lapsley, en 2014 en Afrique du Sud. "Il nous a pris dans ses bras tout de suite, c'était simple, très chaleureux", se souvient-elle. Ce prêtre anglican néozélandais, missionné en Afrique du Sud en plein apartheid, avait pris parti pour la cause des noirs jusqu'à être contraint à l'exil. En 1990, il est victime d'un attentat au colis piégé et perd ses deux mains et un oeil. Huit ans et de multiples opérations plus tard, il retourne au Cap pour créer l'institut de guérison des mémoires, et parcourt depuis le monde en ambassadeur de la paix. "C'est une pédagogie qu'il a développée et qui permet d'évacuer le poison des souvenirs douloureux, explique Alice. C'est très puissant." La Rouennaise a gardé contact avec le prêtre et s'est prise de passion pour ses ateliers jusqu'à vouloir en organiser en France.

Une équipe de facilitateurs

Ce fut le cas en septembre 2016 avec, à Rouen, le premier atelier de guérison des mémoires, en présence de Mickael Lapsley, organisé par Alice et auquel elle a pris part. 22 participants, rouennais et réfugiés, étaient rassemblés sur un week-end. Par divers ateliers, par le dessin, par le photolangage, les participants apprennent à revisiter leur propre histoire. Mickael anime les ateliers, porté par son vécu personnel très fort. "On apprend à identifier les souvenirs douloureux pour les évacuer. Ça m'a fait du bien, j'ai eu le sentiment de grandir en humanité", explique Alice. Une expérience bouleversante pour la Rouennaise qui depuis s'est formée au Luxembourg pour devenir à son tour facilitatrice dans ces ateliers. Elle s'apprête à en organiser un nouveau, en présence de Mickael Lapsley au mois de mars à Rouen.

