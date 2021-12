Le-Havre. Un nouveau rameur pour la Société Havraise de l'Aviron

La CODAH a offert un bateau de 8 rameurs à la SHA. Il a été inauguré ce samedi 25 novembre 2017 par Luc Lemonnier, le président de l'agglomération et Agnès Firmin-le-Bodo, députée de Seine-Maritime. Il s'agit d'un rameur adapté à la compétition. L'agglomération a accordé au club une subvention de 51 655 € pour son achat.

La Société Havraise de l'Aviron, fondée en 1838, est la plus ancienne société d'aviron de France. Elle fêtera ses 180 ans l'année prochaine.

" Nous sommes heureux de soutenir la Société Havraise de l'Aviron, qui, par son travail et ses résultats impressionnants, rend hommage à la vocation maritime et sportive du Havre dans les compétitions. Gageons que ce nouveau bateau portera chance au club pour décrocher de nouvelles médailles en 2018, pour fêter dignement ses 180 ", commente Luc Lemonnier, président de la CODAH.

Le club évolue en première division nationale et est actuellement classé 11e sur 460 clubs et même le 2e club français chez les J18. La SHA se distingue régulièrement au niveau national et international depuis 2011. Le club compte 157 licenciés.

La Société Havraise de l'Aviron est un vrai vivier de champions.

Margaux Bailleul a été championne de France à sept reprises et a obtenu deux médailles de bronze aux championnats d'Europe juniors en 2015 et 2016 et une médaille de bronze au championnat du monde junior en août 2017 en Lituanie.

Adèle Brosse a obtenu trois titres de championne de France en 2016.

Maelle Roncin, Pauline Gillot, Eugénie Bailleul, Victoire Guettier et Adèle Lauwick (membre de l'équipe de France de moins de 23 ans) sont championnes de France 2017.

Gwendoline Toutoux est championne de France 2017 et membre de l'équipe de France des 16 ans pour le match France/Angleterre.

Clara Valinducq est championne de France 2017, membre de l'équipe de France junior B et a obtenu deux médailles d'or et de bronze en coupe d'Europe des jeunes.

Thibaut Leduey et Teddy Chazaly sont champions de France et membres de l'équipe de France junior.