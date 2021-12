Caen. Ils se mobilisent contre l'abattage des arbres place de la République à Caen

"L'idée est de se montrer, de faire signer des pétitions, de distribuer des tracts, d'informer les gens", explique Luc Laumonier, membre du collectif. Ils étaient une trentaine place Bouchard à Caen (Calvados) samedi 25 novembre 2017, armés de pancartes, de sifflets et de pétitions, pour protester contre l'abattage des arbres de la place de la République.

"On est contre la coupe des arbres ainsi le projet en général", poursuit une membre du collectif qui brandit un carton "des arbres pas du béton". "C'est la course à celui qui aura le plus grand centre commercial, c'est ridicule. On a déjà plein de commerces en centre-ville", ajoute-t-elle.

Plus de 4 000 signatures en ligne

La pétition en ligne lancée par Gilles Deterville, conseiller municipal PS, comptabilise désormais plus de 4 000 signatures. Cette mobilisation est la première publique. "C'est une répétition générale avant le 2 décembre où on espère voir beaucoup plus de monde", affirme Luc Laumonier. "On réunit des gens de tous bords, c'est un collectif apartisan", insiste-t-il.

