Alençon. Peu de médecins, tarifs élevés... : 30 % des assurés de l'Orne renoncent à se soigner

L'Assurance Maladie vient de mener une enquête. Le nombre de personnes qui renoncent à se faire soigner est devenu inquiétant : dans l'Orne, par exemple, 30.6 % des assurés interrogés ont renoncé à des soins, sur les douze derniers mois.

Des soins dentaires et optiques trop chers

"Ce taux est plus élevé qu'au niveau national, car il y a des particularités sur le territoire : la démographie médicale peu dynamique, avec de moins en moins de médecins et donc la problématique de l'éloignement. Le premier motif est le reste à charge sur certains soins, dentaires et optiques en particulier." détaille Fabienne Bononelli, Directrice-adjointe de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Orne.

Guider les assurés jusqu'au soin

A titre expérimental, une plate-forme d'intervention départementale pour l'accès aux soins et à la santé (Pfidass), cellule spécialisée de l'Assurance Maladie, vient d'être mise en place dans plusieurs départements, avant de se généraliser à tout le territoire en 2018.

Quatre personnes travaillent à temps plein pour accompagner les assurés à l'accès au soin et au droit. L'objectif, à terme, est qu'entre 30% et 50% des personnes contactées aillent jusqu'à la réalisation des soins.

INTERVIEW - Fabienne Bononelli, Directrice-adjointe de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Orne

