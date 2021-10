Faire-part : le “fait-maison” devient prisé

Importante car première impression de ce que sera la cérémonie, cette invitation doit faire transparaître l’idée générale de l’ambiance du mariage, notamment les couleurs que l’on souhaite mettre en valeur le jour J. Sur internet, les sites de vente de faire-part sont légion. Ils proposent un panel extrêmement large allant de l’annonce classique à l’humoristique. Cependant, et même si beaucoup trouveront leur bonheur en ligne, cette offre ne permet pas de s’approprier totalement l’annonce du mariage. C’est pourquoi, de plus en plus de couples recourent à la confection “maison”. Plus créative, plus personnelle, mais aussi moins coûteuse, elle présente de nombreux avantages. D’autant plus que les matériaux seront généralement réutilisés pour les menus et autres marque-places. Économique donc, mais aussi écologique !