Le risque d’un mauvais plan de table

Et pourtant, vous les avez tous réunis pour votre mariage. Vous voici face à une obligation délicate à gérer : le plan de table. Comment pallier une éventuelle prise de bec une fois le repas commencé ? Autrement dit, de quelle façon disposer les invités afin que la journée soit une totale réussite ? Les plus téméraires choisiront une disposition en U en misant sur le côté compréhensif et responsable des fortes personnalités en proie à la chamaille. Mais le plus simple, également le plus tendance, est de répartir ses invités en tables individuelles et d’éloigner les plus “dangereux” les uns des autres. Utiliser ce procédé vous facilitera la tâche. Vous pourrez ainsi séparer familles, amis et enfants à votre convenance et à celle de vos invités. Quoiqu’il en soit, il revient aux mariés de trancher. Après tout, c’est leur jour à eux !