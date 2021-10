Salon du mariage : l’événement à Caen à partir du vendredi 11

L’occasion pour les futurs mariés de glaner des idées dans l’organisation de cette journée unique et surtout de rencontrer des professionnels du secteur : traiteur, disc-jockey, photographe, bijoutier-orfèvre, coiffeur, etc... Au total, 110 exposants seront présents sur 1 400 m2 de stands, représentant 32 corps de métier. Autre temps fort de la manifestation : sept défilés rythmeront les journées avec plus de 90 modèles de robes de mariée présentés (vendredi 11 à 18 h, samedi 12 à 11h15, 15 h et 17h15 et dimanche 13 à 11h15, 15 h et 17h15).En 2010, le salon du mariage et de l’événementiel de Caen avait accueilli 970 couples.

Pratique. Salon du mariage au parc des expositions de Caen (hall 2). Ouvert le vendredi 11 de 14 h à 20 h, le samedi 12 de 10 h à 19 h et le dimanche de 10h à 19 h. Tarif : 7€, gratuit pour les moins de 12 ans. Parking gratuit.