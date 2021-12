Rouen. Près de Rouen, des randonnées pour ramasser les déchets

Il y a mille et une façon d'être écolo, de la réduction de sa consommation d'énergie au fait de prendre les transports en commun. À Rouen (Seine-Maritime), Zéro Déchets milite pour une réduction du nombre d'emballage. Alors quand ces morceaux de papier, de carton et de plastique finissent à même le sol en pleine nature, l'association prend le problème à bras le corps.

Empêcher la pollution des sols et de l'eau

Ce samedi 25 novembre 2017, elle organise sa quatrième randonnée en groupe pour ramasser les déchets abandonnés. Après des premières expériences autour du Robec, le groupe compte cette fois s'attaquer aux bords de Seine. "Nous avons reçu des messages et des témoignages de gens qui se plaignaient d'y trouver beaucoup de déchets", explique Chloé Jugan, membre de l'association Zéro Déchets.

Après une présentation et une sensibilisation des participants, le groupe remontera les berges depuis la déchetterie à la limite entre Rouen et Amfreville-la-Mivoie et ce jusqu'au pont Corneille. Dans leur mission, ils seront accompagnés par un cheval de l'association Cheval en Seine, qui se chargera de transporter les déchets ramassés. "Nous aurons aussi des containers, car on demande aux gens de faire le tri dans ce qu'ils ramassent", ajoute Chloé Jugan. Lors de leur précédent rendez-vous, les promeneurs avaient ramassé près de 150 kg de déchets. Et chaque gramme ramassé ne finit pas en pollution dans les sols et les rivières.

Pratique. Tous ceux qui le souhaitent peuvent se joindre à ce rendez-vous, à partir de 13h30 devant la déchetterie de Rouen.

