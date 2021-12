Marine Le Pen annonce des plaintes pour "discrimination" contre la Société Générale et HSBC

"Nous déposerons évidemment plainte tant au nom du Front national contre la Société Générale et sa filiale qu'à titre personnel je le ferai contre la HSBC. Et nous appelons nos cadres, nos élus, nos adhérents, nos électeurs, à en tirer toutes les conséquences et à soutenir plus que jamais le Front national et la démocratie", a déclaré Mme Le Pen lors d'une conférence de presse, évoquant une "fatwa bancaire" à l'encontre du FN.

A LIRE AUSSI.

Présidentielle: Marine Le Pen et Emmanuel Macron, pôles contraires

Présidentielle : le meilleur du débat entre Eric Halphen et Nicolas Bay [REPLAY VIDEO]

Marine Le Pen affirme être "chassée" de sa banque, HSBC

"Peste ou choléra", des syndicats se mobilisent dès le lendemain de la présidentielle

Le Pen à l'attaque sur le terrain alors que Macron temporise