Réparer sa voiture soi-même : facile !

Depuis quelques semaines, au pied du château d’eau d’Hérouville Saint-Clair, un atelier de réparation automobile propose à ses clients de réparer eux-même leur véhicule, par le biais d’un service de location de pont et d’outillage. “Il y a plusieurs possibilités”, explique Didier Léa, directeur du Centre Auto Caennais. “Le client peut venir avec sa pièce, achetée sur le web par exemple, et faire sa réparation. Le pont et l’outillage sont loués 18 € de l’heure. Nous pouvons aussi fournir la pièce au client. Celui-ci peut ensuite la changer lui-même avec les conseils d’un de nos mécaniciens. Enfin, nous proposons bien sûr une prestation de garage classique !”

Une solution adaptée aux urbains

Le concept est nouveau dans l’agglomération et s’adresse surtout aux urbains. “Descendre une rallonge électrique quand on habite au cinquième étage d’un immeuble, ce n’est pas commode!”, sourit Didier Léa. Vidange, plaquettes de freins, changement d’un pot d’échappement ou des pneus : toutes les réparations de base sont possibles en self-service. Sous le regard bienveillant des mécaniciens du Centre Auto Caennais.