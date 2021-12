Le Mont-Saint-Michel. Mont Saint-Michel : le cloître rendu au public

Après un an et 2 millions d'euros de travaux de restauration, le cloître de l'abbaye du Mont Saint-Michel (Manche) est rouvert au public.

Le cloître de l'abbaye du Mont était en restauration depuis fin 2016. Le chantier a été livré début novembre 2017. - Thibault Deslandes

Les effets de cette restauration entreprise par le Centre des Monuments Nationaux sont visibles à l'oeil nu. Le cloître, l'une des six composantes de la merveille de l'occident, brille comme un sou neuf. Les colonnettes, dont certaines datent de la construction de l'édifice au 13ème siècle, ont retrouvé leur éclat d'antan et avec elles, l'ensemble de l'édifice semble encore plus majestueux.

Découvrez ou redécouvrez le cloître de l'abbaye du Mont Saint Michel avec Xavier Bailly, administrateur de l'abbaye au sein du centre des monuments nationaux.

Escapade Normande Impossible de lire le son.

