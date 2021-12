Hors Normandie. Black M va faire ses débuts au cinéma

Mélange de fiction et de faits réels, le long-métrage réalisé par Frédéric Forestier ("Stars 80") se concentrera sur les premiers pas de Black M dans la musique, avant sa rencontre avec la Sexion d'Assaut.

"Je vais tenter d'expliquer comment un mec comme moi a réussi à populariser la musique urbaine", a-t-il indiqué. "J'ai d'abord coécrit le scénario avec un ami, mais le résultat était très médiocre. On a dû tout réécrire avec les bonnes personnes et, là, on est contents."

Le rappeur signera également la bande originale du film, sur laquelle il a déjà commencé à travailler.

Black M, qui a confié rêver d'une carrière à la Will Smith, a évoqué la possibilité d'une suite au long-métrage, dédiée cette fois à ses années passées avec la Sexion d'Assaut et ses débuts en solo.

