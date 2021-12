Hors Normandie. Horoscope : Taureau Vierge et Sagittaire soutenus par les astres en ce mardi 21 novembre

Bélier

Une fois de plus c'est le tsunami dans votre esprit. Vous avez de plus en plus de mal à tenir votre rôle qui se veut classique et modèle de vertu. L'édifice se fendille.

Taureau

Vous êtes amoureux… une rencontre récente? vous apprenez à vous découvrir peu à peu, vous vous livrez à une chasse au trésor afin de mieux le découvrir.

Gémeaux

Journée de tempête dès le matin. Dès le petit-déjeuner vous sortirez le couteau à beurre de guerre. Vous casserez votre biscotte de rage. Ça y est c'est l'offensive.

Cancer

Vous perdez vos moyens, vous manquez de recul. L'autre vous fascine quitte à en être aveuglé. Vous êtes un captif volontaire.

Lion

Vous écrirez au Père Noël; vous lui demanderez de quoi raviver votre vie amoureuse et le manuel de recette miracles. On ne sait jamais!

Vierge

Vous avez l'envie de concocter des projets à deux. De nouveaux horizons. Vous rêverez à de nouvelles destinations de voyages.

Balance

Évitez d'être trop catégorique dans vos jugements et remettre tout en cause pour une sortie de route. Tentez de régler vos problèmes à huis clos. Votre vie privée relève du for interne.

Scorpion

Parfois vous rêvez que le père Noël vous apportera bientôt des gants de boxe pour combattre l'égoïsme et l'indifférence.

Sagittaire

Vous serez vivement soutenu par votre entourage dans vos actions. Vous êtes prêt à tout pour réussir. Gravir une montagne est carrément votre truc.

Capricorne

Tout éveille votre curiosité. Cela vous amène à lutter contre des préjugés qui risquent de faire perdre un temps considérable.

Verseau

Vous avez l'envie de faire un cadeau qui sort de l'ordinaire. L'inspiration cale un peu? c'est un détail. Vous trouverez le " fiat lux " d'ici ce soir.

Poissons

Toujours impatient et explosif, il y a malgré tout de grands élans de tendresse. Vous faites des ravages et ça vous fait rire.