Caen. Nouveauté à Caen : la Taverne ludique

À La Taverne Ludique, restaurant ouvert à Caen (Calvados) par deux experts des jeux de société, il est maintenant possible de dîner en jouant au Monopoly !

Charcuterie et Monopoly

À l'heure des tablettes et des smartphones, les jeux de société redeviennent tendance ! Paul Garandel et Pauline Macon alias Kimmy, l'ont bien compris et plongent les clients dans un univers ludique entouré par plus de 170 jeux. Le couple de passionnés prend le temps de guider dans les choix, d'expliquer les règles. Paul, le chef, propose des rillettes faites maison, du beurre de chorizo, des croque-monsieur (plats végan également au menu) et des assiettes de charcuteries. Une adresse originale pour un goûter (crêpes et gaufres bientôt à la carte) ou un verre entre amis autour d'une planche de charcuterie…et d'une partie !

Pratique. La Taverne Ludique, 143 ter Rue de Bayeux. Ouvert le mercredi de 16h à 01h, le jeudi et vendredi de 18h à 01h, le samedi de 12h à 01h et le dimanche de 14h à 20h. Infos au 06.69.52.71.72.