Le disque de Monsieur Ribouldingue, une idée de cadeau sous le sapin

Monsieur Ribouldingue, c'est d'abord un spectacle musical imaginé il y a deux ans. Sur scène, Jérôme Lesoif, son chapeau et ses musiciens… Douze titres et 200h d'enregistrement plus tard, voilà l'album "Mes Petites Guiboles". L'école buissonnière, la tolérance, les animaux… autant de thèmes qui ont inspiré les morceaux variés du disque. "Il n'y a pas d'étiquette, on peut s'essayer à tout type de morceau : il y a du reggae, du piano-voix..." raconte celui qui est aussi l'une des voix d'A Fond d'Cale, groupe incontournable dans le Cotentin.

Mixé par un musicien d'Aldebert

Le mixage a été réalisé par Christophe Darlot, musicien du chanteur Aldebert, l'un des maîtres de la musique enfantine. "Les enfants sont un public exigeant, ils sont vrais. Quand ils adorent, ça se voit tout de suite, mais quand ils n'aiment pas... on le voit aussi !".

400 disques ont été pré-commandés avant la sortie officielle. Preuve que le Père Noël envisage peut-être de déposer l'album sous le sapin de beaucoup de petits Normands...

Concert et dédicace samedi 18 novembre, 16h30, espace culturel Leclerc Tourlaville. Disque disponible également à Leclerc Tourlaville, Auchan La Glacerie, Intermarché Valognes, Joué Club Tollevast.

