Apollinaire vous invite à jouer :

Le 2 THIS IS IT

Le 3 BE BOP HAUFOR

Le 4 STAY ALERT

Le 14 GLOBAL RESPONS

L'AS BE BOP MESLOIS

Le 8 EMETT BROWN

Le 10 SOGNO D'AMORRE

Et le 6 BAD COMPANY

Départ à 13h47.