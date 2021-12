PERMIS DE CONDUIRE.  Inscription au permis de conduire : les auto-écoles du Calvados et de la Manche en difficulté

Depuis le 6 novembre 2017, comme pour le passeport ou la carte d'identité, il n'est plus possible d'enregistrer un dossier auprès de la préfecture de Caen (Calvados) ou de Saint-Lô (Manche). Toutes les démarches doivent se faire en ligne. 13.000 auto-écoles en France utilisent désormais ce système, en vue de faire passer le permis à leurs élèves. "Et le problème, c'est que la plateforme n'est pas opérationnelle, constate Loïc Kerzreho, président départemental du Conseil national des professionnels de l'automobile, lui-même professionnel établi dans le quartier Beaulieu à Caen.

Vers un retour au papier

Avec ses collègues, ils ont adressé un courrier au préfet pour lui demander de revenir au système précédent, le temps que les problèmes informatiques rencontrés soient solutionnés. "Ils sont d'ordre divers. Il arrive qu'on complète un dossier entièrement, que celui ci soit accepté et qu'au moment de recevoir la copie de la préfecture, il manque la photo du candidat ce qui n'est pas pratique pour passer le permis puisque ce document doit être confondu avec une pièce d'identité".

Ces difficultés ne sont pas sans conséquences non plus sur les délais. "Quand il fallait quatre jours auparavant pour valider un dossier, il faut compter désormais trois semaines à un mois". Une réunion devait avoir lieu entre des représentants de l'Etat et des auto-écoles, mercredi 15 novembre à Caen, pour acter le retour temporaire aux "dossiers papiers".

Des plannings chamboulés

Même constat à Cherbourg pour Serge Berthenet, délégué de l'Union Nationale des Indépendants de la Conduite pour la Manche. Le retard dans le traitement des dossiers entraîne des complications pour son entreprise : "sans dossier, je ne peux pas présenter mes candidats au code. Sans cet examen, mes cours de conduite sont également impactés et mes plannings se vident". Il envisage des mesures de chômage technique pour ses cinq moniteurs, si la situation ne s'améliore pas.

