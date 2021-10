Le buzz musical du moment en vidéo.

Vous êtes sûrement tombé(e) à un moment ou a un autre depuis cet été sur la vidéo de Lana Del Rey sur le web. Cette vidéo fait toujours le buzz depuis plusieurs semaines (voire plusieurs mois) notamment sur les réseaux sociaux.

Alors que vous ayez vu la vidéo ou non, vous vous demandez peut-être qui est Lana Del Rey ? Son vrai nom est Lizzy Grant, elle est américaine, son univers particulier fascine et on la compare déjà à Amy Winehouse ou Nancy Sinatra. Elle n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai puisqu'elle est l'auteur d'un album sorti sous le pseudo de Lana Del Ray. Désormais, elle a changé une lettre dans son nom : le A de "RAY" qu'elle a transformé en E. Lana Del Rey a été Sacrée "The Next Big Thing" aux Q Awards et une maison de disques s'intéresse à elle : un album serait d’ailleurs prévu pour début 2012. La vidéo a découvrir ci dessous. N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires sur cette page.