Journée nationale du secours catholique

CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE SOCIÉTÉ DE PARTAGE

Le Secours Catholique-Caritas France œuvre pour que chacun ait une place dans la société. L'association agit avec les personnes en situation de précarité pour que leur valeur et leur dignité soient enfin reconnues par tous.

Au sein des groupes de l'association, la parole, la participation et la prise de responsabilité de tous est encouragée. Le Secours Catholique entend ainsi favoriser l'autonomie dans l'action, et permettre à chacun de proposer des solutions aux difficultés rencontrées et de mettre en œuvre les initiatives pour y répondre. L'association souhaite également améliorer les conditions de vie de tous en rendant les personnes actrices de leur quotidien et de leur devenir. Enfin, le Secours Catholique encourage l'entraide, la mise en réseau et le partage d'expériences entre habitants d'un même territoire.

Bâtir une société de frères ne saurait rester à l'état de programme. Chacun, là où il est, y a sa part de responsabilité. Chacun y a sa place.

Mgr Rodhain

Cette société de partage, c'est aussi celle d'une économie sociale et solidaire, à laquelle le Secours Catholique contribue à travers notamment ses boutiques solidaires. Cette économie au service de l'homme inclut les personnes en situation de précarité, leur donne les moyens d'agir et d'entreprendre et repose sur le don, l’échange et l'entraide mutuelle.

Cet engagement à construire ensemble se traduit également par la participation au projet du Secours Catholique d’une grande diversité d’acteurs (associations, travailleurs sociaux, pouvoirs publics, collectivités, entreprises d’utilité sociale…) et de partenaires.

ÉVEILLER À LA SOLIDARITÉ ET À LA FRATERNITÉ

Fondé sur l’Évangile avec pour socle d'action la doctrine sociale de l’Église et riche de la diversite? des parcours de vie et des convictions religieuses et philosophiques de chacun, le Secours Catholique-Caritas France appelle toute personne à s’engager pour vivre la rencontre et l’entraide.

Par l’expérience d’un premier engagement, chacun prend conscience de la nécessité d’aider l’autre et d’agir avec lui, dans un esprit de solidarité.

La solidarité avec les pauvres est la base même des Évangiles.

Pape François

Le Secours Catholique considère que l’humanité est une seule et même famille.

L'association encourage à vivre la fraternité. Elle considère que la rencontre et les liens familiaux et sociaux sont un besoin essentiel et vital à toute personne et permettent à la société, dans sa diversité, de vivre plus unie et solidaire.

Le Secours Catholique prend en compte la spiritualité de chacun, gage d’un développement pleinement humain et d’épanouissement. L'association favorise le développement de temps de rencontre où les échanges fraternels, les partages bibliques et les talents révélés redonnent confiance en soi et envie de vivre.

