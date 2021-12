Hors Normandie. Soprano et Lilie Poe se partagent un “Amour Siamois”

Il est l'un des artistes Français les plus diffusés en radio, il a vendu 500 000 exemplaires de son album “L'Everest”, Soprano est sur un petit nuage depuis quelque temps et visiblement aucune perturbation ne s'annonce dans son ciel. Son dernier morceau en date "Mon précieux" cumule plus de 26 millions de vues sur Youtube, un succès qui suit les précédents “Mon Everest” avec Marina Kaye, “Roule” ou encore “Coeurdonnier”.

Si justement votre coeur fait boom pour Soprano sachez qu'il passe en Normandie au zénith de Caen le vendredi 1er Décembre 2017.

De son côté l'album l'Everest déjà réédité début Septembre (avec l'ajout du morceau “Mon précieux”) aura droit à un léger lifting, une seconde réédition verra le jour le 24 Novembre 2017 avec un nouveau duo!

“Amour siamois”

Le rappeur nous ouvre un peu plus sa vie privée sur cette collaboration où il déclare sa flamme à celle qui partage sa vie. Avant de découvrir le clip voici un extrait de cette relation musicale:

Soprano a choisi la chanteuse Lilie Poe pour lui apporter la réplique sur ce disque. Lilie Poe qui est d'ailleurs signée sur le même label que lui; de son côté elle s'est fait connaître avec “Écho” l'année dernière, souvenez-vous:

