D'Irkoutsk à Nantes, le périple de Yoann Barbereau en fuite

M. Barbereau, 39 ans, a été accueilli mercredi après-midi par sa famille à Roissy.

"Je vis reclus, en cavale, depuis trop longtemps pour ne pas trouver ça bizarre. Il était temps, on ne peut pas vivre en otage toute sa vie", a-t-il déclaré, à sa descente d'avion à France 2, qui a réalisé un documentaire sur son histoire, diffusé jeudi soir dans Envoyé Spécial.

Arrêté par la police russe le 11 février 2015 à Irkoutsk, où il dirigeait l'Alliance française, il a été emprisonné pendant 71 jours avant d'être interné en hôpital psychiatrique puis assigné à résidence avec bracelet électronique et interdiction de communiquer avec l'extérieur.

La justice russe lui reproche des actes à caractère sexuel sur sa propre fille Héloïse (alors âgée de 5 ans), une accusation qu'il a toujours démentie. "Yoann a été victime d'un complot qui a été commandité", affirme sa femme Daria Nikolenko, dans Envoyé Spécial.

Avant même sa condamnation à 15 ans de camp à régime sévère, il décide de prendre la fuite, estimant que son procès est pipé. Le 11 septembre 2016, il enveloppe son bracelet électronique de papier aluminium, place son téléphone portable dans un car puis disparaît sans laisser de traces.

Quelques jours plus tard, le fugitif poste un message sur Facebook, daté d'Oulan-Bator en Mongolie. "Il était caché en Russie pendant tout ce temps-là. La Mongolie, c'était un leurre", confie à l'AFP le journaliste de France 2 Tristan Waleckx, qui lui a longuement parlé à son retour en France.

Caché à l'ambassade

Selon France 2 et la radio France Bleu Loire Océan, le Nantais se serait caché à l'ambassade de France à Moscou, une information confirmée à l'AFP par des sources proches du dossier.

"Il ne peut donc pas mettre en cause le ministère des Affaires étrangères", a indiqué une de ces sources, sous couvert de l'anonymat, alors que M. Barbereau critique dans le documentaire diffusé jeudi une inertie du Quai d'Orsay dans le traitement de son dossier.

"Il a eu plusieurs planques, il n'y en a pas eu qu'une", nuance toutefois M. Waleckx.

M. Barbereau aurait décidé de prendre la fuite il y a quelques jours, à l'insu des autorités françaises et russes, à la faveur d'un regain d'attention médiatique autour de son affaire. Aidé par "des citoyens russes engagés", il a rejoint un pays balte par ses propres moyens et traversé la frontière "à pied", selon M. Waleckx.

Visé par une notice rouge d'Interpol, il a alors été arrêté par la police locale, qui l'a placé en garde à vue, avant de le laisser rejoindre la France.

"Maladresse" et "inefficacité" des autorités

"Il est soulagé, ravi d'être revenu sur le sol français, mais aussi plus combatif que jamais", souligne M. Waleckx. "Il veut que la France demande l'effacement de sa condamnation."

Dans Envoyé Spécial, M. Barbereau dénonce un silence des autorités françaises. "La stratégie du silence dans mon cas, ça a été un échec, on le voit bien", estime-t-il.

"On arrivait à une limite, où je n'étais plus du tout en confiance avec les autorités françaises, qui ont essayé d'agir, mais avec beaucoup de maladresse, d'inefficacité, en commettant des erreurs. Et à force de voir ça, je me suis dit qu'il fallait prendre mon destin en main", a dit M. Barbereau à son retour en France.

Il a été reçu jeudi avec son avocat au Quai d'Orsay. Ce dernier a réfuté toute inertie, soulignant avoir "régulièrement évoqué sa situation avec les autorités russes" et informé son entourage des actions entreprises. "Nous observons toujours la plus grande discrétion pour protéger au mieux les droits de nos compatriotes en difficulté à l'étranger", a indiqué le ministère.

Yoann Barbereau donnera les détails de ses 14 mois de cavale, vendredi à 11H30, lors d'un point presse à Nantes.