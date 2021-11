Caen. A Caen, une formation "Monétique et sécurité informatique" pour les moyens de paiement

La formation en monétique et sécurité informatique de l'ENSICAEN fêtera ses 20 ans le 7 décembre 2017. L'école offre un enseignement unique en France et en Europe dans une branche qui recrute fortement aujourd'hui. Joan Reynaud était étudiant à l'ENSICAEN il y a 20 ans et il est désormais le responsable de la formation monétique en apprentissage : "Le mot monétique est assez flou en général. Il concerne les transactions économiques et la sécurité qui va de pair. Concrètement il est question de la sécurité des cartes bleues, des échanges financiers informatiques, etc.".

Une formation en apprentissage

Deux formations sont proposées, accessibles à Bac+2. L'une amène à un diplôme classique d'ingénieur, spécialisé en "monétique et sécurité informatique", en trois ans. L'autre est proposée en apprentissage, sur trois ans également. L'école dispose d'un important réseau de partenariats avec des entreprises, notamment caennaises et parisiennes. Un échange de plusieurs mois à l'étranger est inscrit dans le parcours des deux formations, qui disposent de liens forts avec la Norvège et l'Angleterre.

Parcours d'orientation et admission

Les parcours privilégiés avant de se présenter en Bac+2 sont les DUT informatique, mesures physiques, GEII et les classes préparatoires. L'admission se fait sur dossier et entretien. Chaque année il y a environ 50 dossiers de candidature pour la formation en apprentissage, pour 24 places. 64 places sont disponibles dans la formation "classique". "Nous sommes parfois presque en sous-effectif, mais nous maintenons une sélection car certaines connaissances et motivations sont indispensables", commente Joan Reynaud. Ainsi les Bac S et les parcours scientifiques sont généralement privilégiés, un certain niveau en maths et en sciences étant attendu, ainsi qu'un intérêt pour l'informatique.

Des perspectives d'emploi royales

Le taux d'embauche dans les trois années qui suivent la formation est caractéristique de la forte demande du secteur : il est de 100% pour le parcours en apprentissage, de 92% pour le parcours "classique". "Le secteur monétique est une niche", explique Joan Reynaud. "Les gens ne savent pas forcément sur quoi on travaille, pourtant l'emploi est très bon derrière", poursuit-il. Le salaire moyen à l'embauche tourne autour de 42 000€ brut/an. "C'est un secteur qui recrute. Les entreprises sollicitent beaucoup l'école car elles manquent de personnel. Globalement on manque de monde dans l'informatique", constate le responsable de la formation. "On manque particulièrement de femmes dans la formation et dans l'informatique", poursuit-il. La liste de métiers qui s'ouvre aux diplômés avec la formation va de l'architecte logiciel à chef de projet, en passant par le consulting et l'entreprenariat.

L'école et spécifiquement la formation "monétique et sécurité informatique" sera présente au salon de l'étudiant les 1er et 2 décembre 2017. Des portes ouvertes seront également organisées le 17 mars 2018, l'occasion d'échanger avec le personnel et les étudiants.

Date d'inscription. Dossier de candidature téléchargeable sur le site de l'ENSICAEN à partir de janvier 2018, et à déposer avant le 31 mars 2018. Coût de la formation. Gratuite (en apprentissage), frais universitaires (formation "classique") Effectif. 24 places en apprentissage. 64 dans la filière "classique". 250 étudiants à l'ENSICAEN Adresse. 6 boulevard du maréchal Juin, 14000 Caen. Téléphone. 02 31 45 27 50 Site. www.ensicaen.fr

