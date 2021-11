Les devoirs faits au collège pour "ne pas emporter ses difficultés à la maison"

Les cours sont terminés mais pour une dizaine d'élèves du collège Evariste-Galois (13ème arrondissement), classé en réseau d'éducation prioritaire (REP), ce n'est pas encore l'heure de quitter les salles de classe.

En début d'année, ils se sont portés volontaires pour participer au programme des "devoirs vérifiés" de l'association Zup de Co. A raison de deux heures par semaine, cette association accompagne les élèves "en tutorat individuel ou collectif" dans les 1.095 collèges des quartiers défavorisés en France, explique à l'AFP son directeur fondateur, François-Afif Benthanane.

Des étudiants ou volontaires en service civique assurent cet accompagnement, coordonné par un salarié de l'association.

Un dispositif proche de celui des "devoirs faits" lancé lundi par le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, et dont l'association Zup de Co est partie prenante.

La mesure du gouvernement concerne tous les collèges de France, en mobilisant des professeurs volontaires payés en heures supplémentaires, des assistants d'éducation, des jeunes en service civique. Le monde associatif, déjà très présent dans le domaine de l'aide aux devoirs depuis plusieurs années, doit aussi être intégré au dispositif.

Ce programme doit permettre à tous les collégiens qui le souhaitent d'effectuer leurs devoirs avec l'aide de professeurs et d'intervenants extérieurs qualifiés.

Pour le principal du collège Evariste-Galois, Alexandre Caron, il s'agit de réduire une inégalité: "pour certains élèves, il est difficile de travailler à la maison: chez eux, ils n'ont pas les bonnes conditions matérielles ou une aide suffisante".

Grâce aux "devoirs vérifiés", "ils peuvent revoir certains points du programme qu'ils ont du mal à maîtriser et on les aide à reprendre confiance en eux".

'Remonter ma moyenne'

Abdoul-Aziz, 13 ans, en 4ème, s'est porté volontaire: "j'étais un peu en difficulté". "Quand on est à 30 dans une classe, on ne comprend pas forcément tout". Et à la maison, ses parents n'avaient pas toutes les réponses à ses questions, raconte-t-il.

Pendant une heure lundi, il a bénéficié de l'aide de Juliette, étudiante. "On a d'abord revu le théorème de Pythagore puis je lui ai inventé une dictée sur le foot, en glissant dedans des fautes qu'il devait trouver", explique-t-elle.

Bénévole pour l'association depuis trois ans, elle assure qu'au bout d'un an d'accompagnement, les progrès des élèves sont tangibles: "ils comprennent mieux comment faire leurs devoirs et aussi, l'intérêt de les faire".

Lucas, 12 ans, en 5ème, était volontaire l'an dernier. Il réitère l'expérience cette année: "Je viens ici pour remonter ma moyenne", explique-t-il. "Si je me trompe, je ne me fais pas disputer, alors qu'à la maison..."

Sa tutrice du jour, Marie, référente de l'association Zup de Co au collège Evariste-Galois, lui fait conjuguer le présent du verbe être en anglais. Les encadrants mettent l'accent sur les maths et le français mais toutes les matières peuvent être révisées.

La volontaire en service civique reconnaît que si beaucoup d'élèves sont partants en début d'année, "les journées sont longues et c'est parfois un peu dur quand ils voient les copains quitter le collège". "Mais faire les devoirs au sein de l'établissement leur permet d'avoir du vrai temps libre quand ils sortent et de ne pas emporter leurs difficultés à la maison".

"Certains élèves ont vraiment envie d'être là, d'autres un peu moins", reconnaît Agassi, étudiant bénévole, en école d'informatique. "On essaye de les aider à comprendre les consignes, on leur donne des pistes pour progresser, on veut leur donner envie de revenir", dit-il.

Lui s'est engagé avec la volonté de "rendre service à des jeunes un peu défavorisés". Il a commencé il y a à peine un mois mais "se sent déjà utile".

