Laurent Wauquiez à Caen ce soir

Le secrétaire d'état à l'emploi Laurent Wauquiez participe, à l'invitation de Cédric Nouvelot, secrétaire départemental de l'UMP du Calvados, et Joël Bruneau, conseiller régional de Basse-Normandie et Président du Groupe UMP, a une réunion publique ce lundi 20 septembre à 19h30 au siège de la fédération UMP du Calvados, 17 rue Varignon à Caen. Cette rencontre sera l'occasion de faire le point sur la situation de l'emploi en France et de parler des nouvelles mesures pour l'apprentissage.