Caen. Football (Ligue 1, 12e journée) : Grosse fessée pour Caen à Marseille ! 

Le match.

Totalement débordés par les événements en première période et alignés dans un système de jeu non maîtrisé, les Caennais n'existent pas. Thauvin, puis Ocampos, Gustavo, Mitroglu et Sakai manquent d'adresse ou buttent sur un Vercoutre exceptionnel (3e, 15e, 17e, 33e, 35e). La sanction est alors logiquement tombée juste avant le retour aux vestiaires, oeuvre de Gustavo à la réception d'un ballon traînant devant le but de Vercoutre (43e). Une ouverture du score annonciatrice d'une seconde période encore plus difficile. D'entrée, Thauvin ouvre la voie (47e), suivi de Sanson (51e) pour plier les débats.Dès lors, l'ex-meilleure défense de L1 vole en éclats et devient ridicule quand Thauvin signe un doublé (81e) et Mitroglou trouve également les filets (76e). Totalement à côté de son sujet, Caen s'incline largement avant la trêve internationale mais reste néanmoins 7e du classement de Ligue 1 avec 18 points.

Les buts.

43e : Énième décalage sur le côté gauche pour Thauvin qui prend le meilleur sur M'Bengue et voit son tir contré revenir dans les pieds de Gustavo qui lui, ne manque pas l'aubaine et croise un tir gagnant dans le coin gauche du but de Vercoutre.

Marseille : 1- Caen : 0

47e : Débordement de Sanson qui centre vers Mitroglou mais le grecque manque sa reprise qui profite à Thauvin qui ajuste Vercoutre.

Marseille : 2- Caen : 0

51e : Sur retour de corner, Sanson profite du raté de Deminguet et de l'apathie collective pour tenter une frappe en coin sur laquelle Vercoutre ne se couche pas assez vite.

Marseille : 3- Caen : 0

76e : Centre de Sanson vers le second poteau pour Mitroglou qui reprend et bat Vercoutre.

Marseille : 4- Caen : 0

81e : Nouveau débordement côté gauche et centre pour Thauvin qui, seul au second poteau, reprend imparablement pour boucler la boucle.

Marseille : 5- Caen : 0

L'homme du match. Morgan Sanson (OM)

A l'instar de ses équipiers, le milieu marseillais a butté en début de rencontre avant de rayonner. Décisif sur le premier et le quatrième et le cinquième but, Sanson y est allé de son but, troisième des Olympiens qui a définitivement assommé les Normands.

La fiche.

Mi-temps : 1-0 , Arbitre : M. Rainville

MARSEILLE : Mandanda, Sakai, Abdenour, Rami (Doria 86e), Amavi, Gustavo (cap), Sanson (Germain 73e), Anguissa, Thauvin (82e), Ocampos, Mitroglou, entr : Rudi Garcia

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Sankoh, Diomandé, DaSilva (Genevois 77e), M'Bengue, Féret (cap), Deminguet (Delaplace 64e), Rodelin, Repas (Kouakou 64e), Santini, entr : Patrice Garande

Buts : Marseille : Gustavo (43e), Thauvin (47e, 81e), Sanson (53e), Mitroglu (76e)

