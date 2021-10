Areva : mobilisation musclée en vue

Les appels se multiplient ces jours-ci pour drainer un maximum de contestataires du 22 au 24 novembre prochains à Valognes. En ligne de mire : le douzième et dernier transport de déchets nucléaires programmé vers l'Allemagne.

Tout un symbole que les anti-nucléaires comptent utiliser pour remettre en cause l'industrie du nucléaire. Mais, cette fois-ci, les activistes appellent à bloquer le train dès le départ (donc à Valognes) et pourquoi pas sur tout le reste du périple.

Il faut dire que ce sont des anti-nucléaire européens et notamment d'Allemagne et de Belgique qui veulent prendre part aux blocages. Et le souvenir de leurs actions organisées l'an dernier, à l'occasion du précédent transport vers le site de Gorleben, a le don d'inquiéter.

On peut effectivement craindre des opérations nettement plus musclées que d'habitude. Les activistes évoquent déjà sur le web tout un panel de techniques possibles pour harceler le convoi.

Un campement devrait aussi être installé à Valognes pour superviser les opérations. Même si elles ne le disent pas ouvertement aujourd'hui, les autorités sont clairement sur le qui-vive.