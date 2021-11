Caen. Orange lance sa banque dématérialisée, un système en partie développé en Normandie

L'opérateur mobile Orange continue sa diversification. Le dernier outil en date: Orange Bank. Une banque 100 % mobile. Le dispositif a été présenté jeudi 2 novembre 2017 dans la boutique caennaise (Calvados).

Tout est parti d'un constat. "Les applications mobiles des banques sont dans le top 3 des applis les plus utilisées", explique Delphine d'Amarzit, directrice générale déléguée d'Orange Bank. Il suffit, pour ceux qui seraient intéressés, de télécharger l'application sur le smartphone et de se laisser guider. L'ouverture d'un compte est gratuite et ouverte à tous, clients Orange ou pas.

Comment ça marche?

"Avec l'application, les utilisateurs pourront payer directement avec leur smartphone, les virements par SMS sont possibles et si jamais ils n'ont pas leur téléphone, une carte, équivalent d'une carte bleue, est également fournie", précise Delphine d'Amarzit.

Une sécurisation maximum

"La carte SIM est aussi sécurisée qu'un coffre-fort", explique Arnaud Bellée, expert en mobile banking. En effet, six experts et trois développeurs d'Orange Labs Caen ont travaillé à cette sécurisation pendant plusieurs années. "C'est aussi sûr que la carte bleue actuelle".

Des conseillers Orange sont également présents dans les boutiques de Caen, Rouen, Alençon (Orne), Saint-Lô, Cherbourg (Manche) et Le Havre (Seine-Maritime) pour aider les clients intéressés. "Nous espérons convaincre près de deux millions de personnes d'ici 10 ans", explique Emmanuel Rochas, Directeur d'Orange Normandie-Centre