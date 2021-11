Lisieux. A la Basilique de Lisieux, les cierges se paient par carte bleue et sans contact

Fini de retourner ses poches ou son sac à main pour trouver la monnaie pour allumer un cierge: la Basilique de Lisieux (Calvados) a expérimenté un nouveau mode de paiement. Pendant trois mois, de juillet à septembre 2017, elle a reçu les offrandes en carte bleue, et sans contact s'il vous plaît!

Des fidèles choqués, d'autres ravis

Une première dans un lieu de culte en France, qui a provoqué chez les fidèles des réactions très différentes comme l'explique Emmanuel Houis, secrétaire général de la Basilique. "Les retours sont très mitigés, reconnait-il. Beaucoup de personnes ont été surprises voire choquées d'installer ce type d'appareil dans un lieu de culte. En revanche, pour les pèlerins et visiteurs, l'accueil a été très bon." Car pour lui, il y avait une vraie demande. "Beaucoup avaient des soucis de monnaie et nous n'avons bien sûr pas de distributeur sur place."

Au meilleur des ventes, le paiement sans contact a été utilisé 200 fois en une seule et même journée, à raison d'un montant de 2 à 10 € par bougie. S'il garde top secret le montant total des recettes du nouveau système, le secrétaire général de la Basilique assure que ces sommes restent "symboliques" par rapport à l'ensemble de la vente de cierge sur le site, dont il taira aussi le montant de l'enveloppe.

Simplifier la logistique

Le diocèse devrait pérenniser ce système. Car en plus de faciliter la vie des pèlerins et fidèles, le paiement par carte permet également de faciliter la logistique et le comptage des centaines de petites pièces de monnaies déposées chaque jour.

Des offrandes qui permettent d'entretenir les lieux et de les ouvrir au public ainsi que de payer les charges de fonctionnement de la Basilique.

