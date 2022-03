Pauvreté. Le Rapport du Secours catholique

Le Secours catholique a publié jeudi 7 novembre son rapport annuel statistique sur l'état de la pauvreté en France. En 2018, plus de 1,3 million de personnes ont été accueillies en 2018, un chiffre similaire à 2017, dont une majorité de femmes.

Axés sur les migrations

Cette année, le rapport aborde particulièrement les migrations en France. "Il y a une part de personnes déboutées, sans papiers, qui est croissante et cela nous inquiète car ces personnes sont en France. Certaines sont ici depuis 10 ans, très intégrées et elles n'ont pas le droit de travailler. On crée des situations invivables et loin des valeurs que les personnes qui viennent chez nous pensent retrouver." Dans la délégation Orne-Calvados, la part des personnes étrangères accueillies est de 40 %. "La particularité dans cette délégation est que 40 % des personnes étrangères sont sans droits, sans papiers. Cela est largement au-dessus de la moyenne nationale qui est à 22 %". Dans toute la région, le Secours catholique mène différentes actions d'accompagnement. Par exemple, des bibliothèques de rues ont été installées dans les quartiers de Falaise. Un jardin solidaire a été créé à Lisieux, où les produits de la récolte se partagent et des visites à domicile sont aussi proposées à Bretteville-l'Orgueilleuse et Rots pour les personnes isolées.

