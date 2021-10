Des chrysanthèmes pour la Toussaint? Pas seulement!

Qui dit Toussaint, dit traditionnellement "fleurs" pour décorer les tombes de nos proches disparus. Mais sachez qu'on peut sortir de la monotonie avec des plantes qui sortent de l'ordinaire et donnent un peu de gaieté à ce jour un peu triste.

Tous les conseils pour vos plantes et fleurs sont à retrouver à "La serre fleurs et jardins, 11 rue Lecampion" à Granville. OUvert du lundi au samedi de 9h15 à 19h15 et le dimanche matin de 9h à 12h.

Des couleurs et peu d'entretien, découvrez les plantes malignes du 1er novembre avec Franck Lejamtel: