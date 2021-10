Des baliseurs pour les sentiers de randonnées

Baliseur ? “C’est un randonneur formé aux techniques de balisage. Il ouvre des chemins ou entretient ceux qui existent”, explique Bernard Deneusoy, vice-président. Dans un département qui compte 780 km de sentiers de Grandes randonnées (GR), 1 225 km de sentiers de Grandes randonnées de pays (GRP) et 155 km de petites randonnées, ces bénévoles ne chôment pas. “Un balisage doit être refait tous les deux ans”, rappelle Nicole Bouet, présidente. “Nous avons des normes et une vraie procédure à respecter”. Tourne à gauche, mauvaise direction... Tout est codé, même l’épaisseur du trait, et la peinture ne doit pas dégouliner. C’est tout un art auquel il convient de se former !

Pratique. Comité départemental de randonnée pédestre, 5, rue Charles de Coulomb à Mondeville.Tél.02 31 82 28 83.