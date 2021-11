Caen. Près de Caen, bientôt des courses de caisses à savon

Ce sont des courses d'un style bien particulier qui vont bientôt débarquer sur le territoire normand. Basée à Hérouville Saint-Clair (Calvados), l'association, Recup' ta caisse, propose de réaliser une journée de courses de caisses à savon sur la route de Colombelles (Calvados). "Pour l'instant, on attend les accords mais si c'est positif ça devrait se faire soit fin mai, soit début juin", explique Thomas Maignan, président de l'association.

Vitesse et originalité

Sensations et amusement sont les maîtres mots de cet événement. "Ce sont des véhicules sans moteur avec seulement des roues, un volant et des freins. Un pousseur va lancer la caisse du haut d'une descente et c'est au conducteur de la guider correctement". Et en plus de rouler, les véhicules doivent aussi être originaux. "Il y a vraiment de tout: ça va d'une vieille baignoire à un kayak."

Un bel engouement

Le parcours de l'édition 2018 est déjà trouvé. "On attend la validation du Conseil départemental parce qu'il faudrait fermer la route entre Beauregard et le pont de Colombelles", poursuit Thomas Maignan. Et déjà un certain engouement se fait sentir. Les mairies d'Hérouville et de Colombelles se sont montrées intéressées et une dizaine d'équipes est d'ores et déjà inscrite avant même l'officialisation de l'événement.