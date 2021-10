Dès demain, lundi 31 octobre et jusqu'au 2 décembre, des travaux dans le centre-ville vont permettre d'élargir les trottoirs, et de les mettre aux normes des personnes à mobilité réduite. Les commerces resteront ouverts pendant la durée des travaux. A noter que les rues Genas-Duhomme et Foch seront toutes deux interdites à la circulation, respectivement à partir du 2 et du 8 novembre.