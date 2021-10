Le pavillon concerné, une habitation en bois, a été entièrement incendié peu après 3h du matin, nécessitant l'intervention d'une trentaine de pompiers et de sept lances à incendie. Un deuxième pavillon a aussi été plus légèrement touché : sa charpente et ses combles ont été détruits.

Six personnes ont dû être relogées par la mairie, deux autres dans leur famille. Aucun n'a été blessé dans l'accident.