Mort, Deuil et fête de la Toussaint

Quel sens peut avoir la vie lorsque le coeur d'un être aimé devient sans vie? Entre culpabilité et espérance en l'amour plus fort que la mort. Nadine Bauthéac, psychothérapeute, Marie-Christine Barrault, actrice, Mgr Stanislas Lalanne, évêque, abordent ces questions et apportent un témoignage pour l'émission "Tendance confidence"