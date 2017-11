Ski alpin: victoire de Rebensburg, Worley 2e au géant de Sölden

L'Allemande Viktoria Rebensburg a remporté samedi l'épreuve d'ouverture de la Coupe du monde de ski alpin 2017-2018 en s'imposant dans le slalom géant de Sölden en Autriche où Tessa Worley est enfin montée sur le podium en terminant 2e.

Sur la piste du glacier Rettenbach, où le départ a été abaissé dans les deux manches en raison du vent, Rebensburg, 14 victoires en Coupe du monde, a devancé en 1 min 55 sec 20 la Française, tenante du petit globe de géant et championne du monde en titre, de 14/100, et l'Italienne Manuela Moelgg, la plus rapide du premier tracé, de 53/100.asc/dhe

