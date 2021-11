Hors Normandie. Un cycliste utilise des langues de belle-mère comme outil de défense

Tout d'abord remettons les choses dans le contexte, nous sommes en Australie, là bas les pies sont certes noires et blanches comme chez nous mais n'adoptent pas vraiment le même comportement qu'en France lorsqu'elles entrent en période de reproduction. Deux fois par an les australiens combattent ces volatiles (notamment les mâles) qui deviennent très agressifs envers les piétons et cyclistes. La vidéo parle d'elle même :

Le Cassican flûteur surnommé “pie australienne” n'hésite pas à attaquer lorsqu'un humain passe à proximité de son nid.

Excédé de ne plus pouvoir profiter du beau temps pour se balader, le cycliste britannique Richard Osborne a eu l'idée d'utiliser des langues de belle-mère fixées sur son casque de vélo pour effrayer ces oiseaux, qui avouons-le nous ramènent un peu dans l'univers du film "Les oiseaux" d'Alfred Hitchcock :

Vous savez désormais comment réagir si vous subissez l'attaque d'un volatile ! Un casque, un tuyau et des langues de belle-mère. Il ne faut simplement pas manquer de souffle.