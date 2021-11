Ifs. Ifs : "Je sais que j'ai l'alcool bête", reconnaît le prévenu

Mercredi 25 octobre 2017, deux hommes âgés de 36 et 33 ans ont été jugés en leur absence pour dégradations d'un bien appartenant à autrui à Caen (Calvados). Le plus âgé devait également répondre de conduite alcoolisée, de refus d'obtempérer, de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir un état alcoolique et enfin d'outrages envers des personnes dépositaires de l'autorité publique.

"Je sais que j'ai l'alcool bête"

Lundi 24 juillet 2017, la police est informée que deux individus dégradent un véhicule sur un parking à Ifs. À l'arrivée des forces de l'ordre, ils montent dans une voiture, en percutent une autre et prennent la fuite. Une poursuite s'engage. Lors de l'interpellation, le plus âgé se montre très virulent, traitant les agents de "bons à rien du tout", ceci assortit d'insultes et du refus de l'éthylomètre. "Je sais que j'ai l'alcool bête", dira le plus âgé.

Dix mentions dans son casier judiciaire

Si le plus jeune n'a que deux mentions dans son casier judiciaire, le plus âgé en totalise dix : violence, violence avec arme, recel, outrages, trafic de stupéfiants... Il connaît l'incarcération.

Les avocats des parties civiles demandent réparation. L'un pour la victime de dégradations : 1 600 euros de réparations et 2 000 euros de dommages et intérêts. L'autre pour les trois fonctionnaires. "Les outrages sont sans originalité mais le mépris se poursuit du début à la fin de l'intervention."

Si la procureure requiert des jours-amendes pour le plus jeune, elle sollicite 6 mois dont 3 mois ferme pour son comparse ainsi que 8 mois de suspension de permis.

Le verdict sera rendu le mercredi 8 novembre 2017.

