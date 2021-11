Hors Normandie. L'iPhone X maudit avant même sa sortie ?

Un engouement moins fort que prévu

À quelques jours du lancement officiel de l'iPhone X, plusieurs études corroborent le peu d'enthousiasme qu'il déclenche, même chez les "fanboys" d'Apple. La dernière en date, signée du courtier Bernstein, estime que même si la moitié (48 %) des sondés se montre excitée par sortie de ce nouveau smartphone, seulement un quart des propriétaires d'iPhone (aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine) pourraient se lancer dans un acte d'achat et acquérir prochainement ce nouveau modèle. Pour un smartphone qui casse les codes chez Apple, c'est relativement peu.

... et des stocks (très) limités

Un autre problème, de taille, pourrait également empêcher Apple de vendre autant d'iPhone X qu'il le souhaite. Selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, de KGI Securities, repris par de nombreux médias, dont Business Insider, de 2 à 3 millions d'exemplaires du smartphone seraient prêts au moment de son lancement, le 3 novembre 2017, ce qui paraît très insuffisant sur le papier pour contenter la demande de la cinquantaine de pays concernés. Malgré un rythme de production plus soutenu, pas plus de 20 millions d'iPhone X ne devraient être commercialisés dans le monde d'ici la fin 2017.

1.159 euros minimum

Pour rappel, l'iPhone X (prononcez "10") est le tout dernier smartphone d'Apple en date. Il tranche avec le reste de la gamme par son écran bord à bord de 5,8 pouces, sa technologie de reconnaissance faciale (Face ID) et la possibilité de le recharger par induction. Il sera en précommande en France dès le vendredi 27 octobre 2017, pour des premières livraisons prévues une semaine plus tard, de 1.159 (64 Go) à 1.329 euros (256 Go).

