Hors Normandie. 4 signes ont la cote dans l'horoscope de ce vendredi 27 octobre

Bélier

Journée relativement paisible sans grand remue-ménage. Idéal pour prendre quelques instants pour réfléchir et se poser.

Taureau

Vous ferez preuve d'une grande délicatesse vis-à-vis d'un membre de votre famille âgé voire malade. Une main tendue est absolument essentielle. Vous ne pouvez rester indifférent.

Gémeaux

Vous aurez la chance de passer au travers des mailles du filet. Est-ce une bonne chose? évitez à l'avenir toute imprudence condamnable et principalement sur la route.

Cancer

Journée particulièrement active. Pas un instant de répit. Ce peut être à l'égard de préparatifs à caractère familial. il faudra faire preuve d'initiative et de créativité.

Lion

Si l'on vous propose de multiplier les précautions de protection, ce n'est peut-être pas sans raison. Les pare-feu ne sont pas uniquement informatiques. Prudence, prudence.

Vierge

Vous aimeriez investir dans du solide. Immobilier en particulier. Soupesez le pour et le contre. Les grandes décisions se doivent d'être mûries.

Balance

Vous avez la côte. On vous recherche et pourquoi pas? les périodes de vide affectives sont révolues. Vous aurez l'impression d'être un peu bousculé, c'est pour votre bien. Laissez-vous faire.

Scorpion

Quelques opportunités pour consolider et resserrer les liens. Tous les ingrédients seront réunis pour passer des moments exceptionnels: retrouver des amis, revoir des relations quelque peu éloignées depuis un certain temps.

Sagittaire

Journée en demi-teinte. Vous n'avez pas été épargné ces derniers jours; vous êtes éreinté. Plus que de la fatigue physique, vous ne savez plus trop bien où vous en êtes. Le week-end devrait être consacré à un repos restructurant.

Capricorne

Vous, c'est la joie de vivre. Quelques projets vous animent et font de vous le phénix du zodiaque. Hier encore vous pensiez que tout était ruiné. L'espoir renaît, la crise, c'est fini.

Verseau

Petite tracasserie sur le plan financier. Certes il manque toujours un sou pour faire un franc; mais là quelques dépenses imprévisibles vous tombent sur le râble.

Poissons

Période favorable pour tomber amoureux d'un personnage ambitieux et d'une beauté étincelante. Une impression de vivre un roman et une magie singulière. Une histoire incandescente et capiteuse. Petit veinard.